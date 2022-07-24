Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı - Son Dakika
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Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı

24.07.2022 09:25
Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes etabı ile başladı.

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes etabı ile başladı. Yarışlarda bisikletçiler, 2 ilçeyi aşarak 141 kilometre pedal çevirdi.

20 ülkeden bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar; Kayseri Bilim Merkezi önünden başladı. Bünyan, Sarıoğlan ilçelerini aşan sporcular yine bilim merkezi önündeki start noktasına ulaştı. Yarışlar; Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. destekleri ile gerçekleşiyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı - Son Dakika

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