Ümit Milli Takımı Sırbistan Maçına Hazır

Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı antrenman ile tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Ardından Sırbistan maçı taktiği üzerinde duruldu. Antrenman son bölümde yapılan duran top çalışması ile sona erdi.

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Emir Ortakaya (KVC Westerlo), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV II), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Bodrum FK)

Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor) - İSTANBUL