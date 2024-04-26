Ümit Öztürk, Kayserispor'un maçlarında düdük çalmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümit Öztürk, Kayserispor'un maçlarında düdük çalmaya devam ediyor

Ümit Öztürk, Kayserispor\'un maçlarında düdük çalmaya devam ediyor

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, bu sezon 2 Kayserispor maçını yönetti ve her iki maçta da Kayserispor galip geldi. Ümit Öztürk, Pendikspor - Kayserispor maçında da orta hakem olarak görevlendirildi.

26.04.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, bu sezon 2 Kayserispor maçı yönetti. Sarı kırmızılılar, iki maçta da galip gelen taraf oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Pendikspor - Kayserispor maçının orta hakemi olarak atanan Ümit Öztürk, bu sezon üçüncü kez sarı kırmızılı takımın maçında düdük çalacak. Denizli Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon Kayserispor'un sahasında 2-0 kazandığı Gaziantep Futbol Kulübü maçını ve deplasmanda 1-0 kazandığı Trabzonspor maçını yönetmişti.

Ümit Öztürk, bugüne kadar Kayserispor'un 21 maçına çıktı. Sarı kırmızılılar bu maçların 7'sinde galip gelirken 2 sinde berabere kalırken 12 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ümit Öztürk, Kayserispor, Pendikspor, Denizli, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Öztürk, Kayserispor'un maçlarında düdük çalmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Öztürk, Kayserispor'un maçlarında düdük çalmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement