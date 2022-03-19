Ümit Şengül: "Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika
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Ümit Şengül: "Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum"

19.03.2022 16:07

- Ümit Şengül: "Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Yeni Malatyaspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

- Ümit Şengül: "Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum"

MALATYA - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Yeni Malatyaspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Müsabaka öncesi bu maçı kazanıp rahatlamak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz" dedi. Takımda sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle de bugün Malatya karşısında oyun düzeninde değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını da belirten Şengül, "Bazı oyuncuların yerlerini değiştirmek zorunda kaldık, bu da takımın temposunu, arzusunu ve isteğini düşürdü diye düşünüyorum ama her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un ortada bulunduğu durumun da kendi futbolcularının da performansını etkilediğini söyleyen Ümit Şengül, "Bu maçı kazanıp ligde rahat konuma geldiğimizi ve bundan sonra daha üst sıraları yakalamak için mücadele edeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz, sakat oyuncularımızın da dönmesi ile tekrar galibiyet serisine dönmek istiyoruz ilerleyen süreçte" diye konuştu.

Ümit Şengül: Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum
Ümit Şengül: Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum
Ümit Şengül: Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum' - Son Dakika


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