Ümitler Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümitler Tekvando Şampiyonası Başladı

Ümitler Tekvando Şampiyonası Başladı

Samsun'da düzenlenen Ümitler Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'daki Başkanlık Kupası'na hazırlık.

02.05.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekvando Ümitler Milli Takım Teknik Sorumlusu Suat Hastürk, "Bu şampiyonada dereceye giren sporcular Bulgaristan'da yapılacak olan Başkanlık Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Burada yapacağımız seçmelerle milli takım kadromuzu oluşturup, bu 2 büyük turnuvada en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası düzenlendi. 75 ilden 640 kulübe bağlı bin 800 sporcunun katıldığı şampiyonada derece yapan sporcular, Bulgaristan'da yapılacak Başkanlık Kupası'na katılmaya hak kazanarak Ümitler Milli Takımı temsil edecek. Şampiyona hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Sorumlusu Suat Hastürk, "Bu organizasyonda kendi sıkletinde ilk 4'e giren sporcular madalya alacaklar. Sonrasında ise bu ilk 4 ve ilk 8 arasından bir seçme daha yapacağız. Milli takım için 2 ayrı kadro oluşturmayı planlıyoruz. Birinci takım, Türkiye şampiyonlarından oluşacak. İkinci takım ise ilk 8'e giren sporcular arasından belirlenecek" diye konuştu.

'ÜMİTLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'DA ÜLKEMİZDE YAPILABİLİR'

Sporcuların performansından son derece memnun olduklarını dile getiren Suat Hastürk, "Samsun'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'na yaklaşık bin 800 sporcumuz katıldı. Bu şampiyona sonucunda, sıkletlerinde birinci olan sporcularımız ve yapılacak seçmelerde başarılı olan isimler, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Başkanlık Kupası'na katılmaya hak kazanacaklar. Bu organizasyon bizim için çok önemli çünkü bu yıl hem Ümitler Dünya Şampiyonası hem de Avrupa Şampiyonası var. Burada yapacağımız seçmelerle milli takım kadromuzu oluşturup, bu 2 büyük turnuvada en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz. Ayrıca Ümitler Dünya Şampiyonası'nın ülkemizde yapılmasıyla ilgili bir beklenti ve öngörü var. Bu konuda karar, 9 Mayıs'ta netlik kazanacak. Eğer Dünya Tekvando Federasyonu tarafından uygun görülürse, Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleştirilecek" dedi.

BERKE ERBULUT: ÜLKEME ALTIN MADALYALAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM

Şampiyonada boy gösteren Tekvando sporcusu Berke Erbulut, "Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıldır Tekvando ile ilgileniyorum. 2023 yılında Estonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bunun yanı sıra, bugüne kadar birçok uluslararası organizasyonda çeşitli dereceler kazandım. Şu anki hedefim, Kosova'da yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Uzun vadede ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılarak, ülkeme altın madalya kazandırmak ve milletimizi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Bulgaristan, Türkiye, Samsun, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ümitler Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.