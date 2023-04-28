Ünlü futbolcular mağdur! Tutuklanan banka müdüründen enteresan ifade: Parayı döndüremedim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine 'bankacılık zimmeti' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bir bankanın özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka şube müdürü S.E. (46), yaklaşık 1 ay önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BORSADAKİ KAYBINI TELAFİ ETMEK İÇİN YAPMIŞ

Bir bankanın özel fonu aracılığıyla aralarında Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde tutuklu bulunan banka şube müdürünün, borsadaki kaybını telafi etmek için mağdurların paralarını zimmetine geçirdiği öğrenildi.

"ÜÇ GÜNDE BATTIM"

Tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E., 20 yıllık bankacı olduğunu belirtti. Seçil E. ifadesinde, 2010 yılında bankanın Bahçeşehir Şubesine atandığını, 2011 yılında teyzesinin oğlunun yatırım söylemleri üzerine borsaya girdiğini, aldığı kağıtların üç günde battığını ve 1 milyon dolara yakın zarar ettiğini anlattı.

"YATIRIM VAADİNDE BULUNARAK PARA ALDIM"

Seçil E'nin "Her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. 15 ay sonra Florya Şubesine Müdür olarak atandım. Bu benim için çok büyük mutluluk vericiydi. Her şey yolundaydı. İşimi de çok seviyorum. Fakat önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi aldım. Aldığım bu kağıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar tanıdığım güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım. 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim" dediği öğrenildi.

30'A YAKIN MAĞDUR İFADE VERMEYE DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin şimdiye kadar 30'a yakın mağdurun olduğu soruşturmada, mağdurlar 'müşteki' sıfatıyla ifade vermeye devam ediyor. Olayının mağdurları arasında yer alan Arda Turan ve Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde Savcılıktaki ifadelerini verdi. Yine mağdurlardan Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Mert Çetin de suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olduklarını belirttiler.

TERİM VE AİLESİ DE İFADE VERDİ

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in eşi ile kızının da soruşturma çerçevesinde ifadesi alındı. Dün adliyeye işlemleri için gelen Terim'in ise önümüzdeki günlerde adliyeye gelerek Savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

SELÇUK İNAN: "TELEFONLARI AÇMADI"

Mağdurlardan Galatasaraylı eski milli futbolcu Selçuk İnan ifadesinde, tutuklanan S.E.'yi 2011'den beri tanıdığını, banka işlemelerini yapıyor olması nedeniyle aralarında bir güven ilişkisi olduğunu, söz konusu fona para yatırılması durumunda kar payı alacağını, bunun üzerine parayı bankanın içerisinde teslim ettiğini söylediği öğrenildi. İnan'ın ifadesinin devamında, "Sonrasında S.E. 6 ay boyunca telefonlara çıkmayıp, bugün yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmete geçirildiğini anladık. Şikayetçiyim. S.E. tek başına bu suçu işleyemez" dediği öğrenildi.