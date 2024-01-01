Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan\'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı. Erzan söz konusu paraların kendisinde olmadığını söyledi.

MAHKEMEDE KENDİNİ SAVUNDU: PARALAR BENDE DEĞİL

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu kişileri "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandıran banka şube müdürü Seçil Erzan 20 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın ulaştığı ifadeye göre Erzan paraların kendisinde olmadığını söyledi. "Paralar nerede?" sorusunu cevaplandıran Erzan, "Birilerinin evlerinde, arabasında, kolundaki saatlerde, yurtdışı seyahatlerinde, ikinci evlerinde, üçüncü yazlıklarında, cebinde..." dedi.

TERİM'İN ADINI ANMAK İSTEMEDİ

Erzan savcının "İlk kim geldi size?" şeklinde sorusunu yanıtlandırırken ise Fatih Terim adını anmaktan kaçındı. Erzan, art arda gelen soruların ardından "Tamam" dedi. Terim'i tanıdığını ve aralarında para ilişkisinin olduğunu belirtti.