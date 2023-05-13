Ünlü spor spikeri İsmail Şenol, sosyal medyada "Başarabiliriz" notuyla paylaşım yaparak 14 Mayıs'ta tarafını açıkladı - Son Dakika
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Ünlü spor spikeri İsmail Şenol, sosyal medyada "Başarabiliriz" notuyla paylaşım yaparak 14 Mayıs'ta tarafını açıkladı

13.05.2023 09:41

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un ünlü yorumcu ve spikeri İsmail Şenol, seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ilan etti. Şenol yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu destekçilerinin açtığı "İlk turda bitirelim" etiketini kullanarak, "Artık konu, mevkileri Kerem Kınık'lar yerine liyakat sahibi insanların doldurması. Pazar günü, bunu değiştirebilmek için bir oyum var elimde. Hepimizin öyle. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Seçime saatler kala spor dünyasının önemli isimlerinden seçim paylaşımları geliyor. Bu kervana katılan beIN Sports'un ünlü yorumcu ve spikeri İsmail Şenol da oyunun rengini belli etti.

"BİR OYUM VAR ELİMDE"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan eden İsmail Şenol, " Kerem Kınık'ın istifası üç ay bir hafta kadar gecikti. Artık konu, mevkileri Kerem Kınık'lar yerine liyakat sahibi insanların doldurması. Pazar günü, bunu değiştirebilmek için bir oyum var elimde. Hepimizin öyle. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

beIN Sports'un ünlü yorumcusu 'Başarabiliriz' diyerek hangi adaya oy vereceğini ilan etti

"İLK TURDA BİTİRELİM" ETİKETİNİ KULLANDI

Şenol paylaşımında Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinin sosyal medyada açtığı, "İlk turda bitirelim" etiketini kullandı.

beIN Sports'un ünlü yorumcusu 'Başarabiliriz' diyerek hangi adaya oy vereceğini ilan etti
YORUMLAR (8)
  • Yasin Ak: SENİN BİR OYUN VAR SADECE OYNARSIN. BİZİM BİR SÖZÜMÜZ VAR HEPİNİZİ OYNATIRIZ. ŞİMDİ O UFACIK AKLINLA OY TOPLAMAYA ÇALIŞMA BİZ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE VE ONLARLA KOL KOLA OLANLARA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ İNŞALLAH Cevap Yaz 48 22 Yayından Kaldır
  • Murat Ercan: Vatansever olmak üstün ve kararlı bir ruh, yüksek bir inanç ve sınırsız fedakarlıkla gerçek olur. Böyle zottirilerin boş boğazlıklarıyla vatansever olmak hayal bile olamaz.Çünkü bunlar erdemli hayal bile kuramazlar. Nihayetinde şu seçim kepazelikleri kimlerin vatansever kimlerin olamadığının ilanı olmadı mı? Cevap Yaz 19 13 Yayından Kaldır
  • ibrahim öztürk: Katar şirketi beinsport ta çalışıyorsun,Kılıçdaroğlu katar düşmanı o zaman on beş Mayıs'ta işsizin Cevap Yaz 22 12 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Kerem Kınık, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü spor spikeri İsmail Şenol, sosyal medyada 'Başarabiliriz' notuyla paylaşım yaparak 14 Mayıs'ta tarafını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü spor spikeri İsmail Şenol, sosyal medyada "Başarabiliriz" notuyla paylaşım yaparak 14 Mayıs'ta tarafını açıkladı - Son Dakika
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