Ünlü spor spikeri İsmail Şenol, sosyal medyada "Başarabiliriz" notuyla paylaşım yaparak 14 Mayıs'ta tarafını açıkladı

Seçime saatler kala spor dünyasının önemli isimlerinden seçim paylaşımları geliyor. Bu kervana katılan beIN Sports'un ünlü yorumcu ve spikeri İsmail Şenol da oyunun rengini belli etti.

"BİR OYUM VAR ELİMDE"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan eden İsmail Şenol, " Kerem Kınık'ın istifası üç ay bir hafta kadar gecikti. Artık konu, mevkileri Kerem Kınık'lar yerine liyakat sahibi insanların doldurması. Pazar günü, bunu değiştirebilmek için bir oyum var elimde. Hepimizin öyle. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İLK TURDA BİTİRELİM" ETİKETİNİ KULLANDI

Şenol paylaşımında Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinin sosyal medyada açtığı, "İlk turda bitirelim" etiketini kullandı.