A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcular Zehra Güneş ve Hande Baladın, milli takımlar dışında özel yaşamlarında da sık sık bir araya geliyorlar. Voleybolcular son olarak bir konsere katıldı.
Güneş ve Baladın, konser kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek, yoğun temponun stresini attı.
İkili daha sonra, bir arkadaşlarıyla birlikte ayna karşısında poz verdi. Hande ve Zehra'nın pozuna takipçilerinden yorum yağdı.
İşte o poz:
Son Dakika › Spor › Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı - Son Dakika