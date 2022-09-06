Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı - Son Dakika
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Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı

06.09.2022 10:37

Ünlü voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in arkadaşlarıyla ayna karşısında verdikleri poza Instagram'da beğeni yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcular Zehra Güneş ve Hande Baladın, milli takımlar dışında özel yaşamlarında da sık sık bir araya geliyorlar. Voleybolcular son olarak bir konsere katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Güneş ve Baladın, konser kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek, yoğun temponun stresini attı.

Hande ve Zehra bir araya geldi! Ayna karşısında verdikleri poz hayranlarını mest edecek

AYNA KARŞISINDA POZ

İkili daha sonra, bir arkadaşlarıyla birlikte ayna karşısında poz verdi. Hande ve Zehra'nın pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

İşte o poz:

Hande ve Zehra bir araya geldi! Ayna karşısında verdikleri poz hayranlarını mest edecek
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Hande Baladın, Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı - Son Dakika
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