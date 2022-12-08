Sinan Engin'den canlı yayında bomba Ronaldo yorumu! Dalga geçen de var hak veren de - Son Dakika
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Sinan Engin'den canlı yayında bomba Ronaldo yorumu! Dalga geçen de var hak veren de

08.12.2022 08:47

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'yla boy gösteren ve performansı eleştirilen Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ronaldo'nun eski günlerinden uzak olduğunu belirten Engin, "Torpil ile oynuyor. Türkiye'ye gelirse dayanamaz buradaki tempoya, oynatmazlar." dedi. Ünlü yorumcunun bu açıklamalarını bazı futbolseverler abartılı bulurken, bazıları ise Engin'e hak verdi.

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi yenerek çeyrek finale yükselen Portekiz'de Cristiano Ronaldo mücadeleye yedek başlamıştı. Performansı sürekli eleştirilen yıldız futbolcu için bir yorumda Beyaz Futbol programında Sinan Engin'den geldi.

"DAYANAMAZ BURADAKİ TEMPOYA"

Dünya Kupası'nda grup aşamalarının en kötü 11'ine seçilen Cristiano Ronaldo için ünlü yorumcu Sinan Engin'in yaptığı değerlendirme olay oldu. "Ronaldo torpil ile oynuyor. Türkiye'ye gelecek falan dendi. Yapmayın! Türkiye'de çok sıkı, sert oyun var. Oynatmazlar. Dayanamaz buradaki tempoya." dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sinan Engin'in bu yorumu sosyal medyayı karıştırdı. Bazı futbolseverler ünlü yorumcunun bu sözlerini abartılı bulurken, bazıları ise Engin'e hak verdi.

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Son Dakika Spor Sinan Engin'den canlı yayında bomba Ronaldo yorumu! Dalga geçen de var hak veren de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Engin'den canlı yayında bomba Ronaldo yorumu! Dalga geçen de var hak veren de - Son Dakika
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