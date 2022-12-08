Sinan Engin'den canlı yayında bomba Ronaldo yorumu! Dalga geçen de var hak veren de

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi yenerek çeyrek finale yükselen Portekiz'de Cristiano Ronaldo mücadeleye yedek başlamıştı. Performansı sürekli eleştirilen yıldız futbolcu için bir yorumda Beyaz Futbol programında Sinan Engin'den geldi.

"DAYANAMAZ BURADAKİ TEMPOYA"

Dünya Kupası'nda grup aşamalarının en kötü 11'ine seçilen Cristiano Ronaldo için ünlü yorumcu Sinan Engin'in yaptığı değerlendirme olay oldu. "Ronaldo torpil ile oynuyor. Türkiye'ye gelecek falan dendi. Yapmayın! Türkiye'de çok sıkı, sert oyun var. Oynatmazlar. Dayanamaz buradaki tempoya." dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sinan Engin'in bu yorumu sosyal medyayı karıştırdı. Bazı futbolseverler ünlü yorumcunun bu sözlerini abartılı bulurken, bazıları ise Engin'e hak verdi.