Uşak'ta Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Uşak'ta Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Uşak\'ta Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı

Türkiye geneli 71 ilden 1433 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Uşak'ta başladı. Uşak Valisi Turan Ergün, kentin son bir yılda çeşitli organizasyonlarla 5 bin 250 sporcuya ev sahipliği yaptığını belirtti. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

25.05.2024 19:41
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Türkiye geneli 71 ilden 1433 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Uşak'ta başladı.

Merkez Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, kentin son bir yılda çeşitli organizasyonlarla 5 bin 250 sporcuya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kente spor altyapısı anlamında son yıllarda birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Ergün, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ayrılan ödenekler ve İl Özel İdaresinden aktardığımız kaynaklarla ilimizdeki kulüplerin ve okulların spor faaliyetlerini daha da etkili bir şekilde geliştirmesine, sporun her alanında ilimizi ve ülkemizi en iyi yeteneklerimizi keşfedilmesine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki hedefimiz çocuklarımız ve gençlerimizin sporun her alanında becerilerini geliştirerek sağlıklı ve her yönden donanımlı bireyler olarak yetişmelerini ve ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da son yıllarda uluslararası organizasyonlar ve olimpiyatlarda birçok başarının elde edildiğini dile getirdi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise judoya yönelen gençlerin sayısının her geçen gün attığına dikkati çekerek, Uşak'a şampiyona için 1433 sporcunun geldiğini, antrenör, hakem ve idarecilerle birlikte bu sayının 1800'lere ulaştığını ifade etti.

Türkiye'de 160 bin lisanslı judocu olduğunu, bunların 40 bininin aktif olarak kariyerine devam ettiğini, gelecek vadeden bir altyapıya sahip olduklarını aktaran Huysuz, şunları kaydetti:

" Dünya Şampiyonası'nda Abu Dabi'deydik. Sporcularımız orada üstün bir başarıyla iki madalya kazandı. Biri gümüş biri bronz olmak üzere. Şu anda 6 kota, bir tane de kıta kotasıyla beraber ülkemizi Paris Olimpiyat Oyunları'nda 7 sporcumuz temsil edecek. Şu anki hedefimiz Paris Olimpiyatları ama bu güzel kardeşlerimizi de 2032, 2036 yılında olimpiyatlarda yarışacak nesiller olarak görüyoruz. Bu gençliğe her şeyi emanet ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Onların en iyi yerlerde ülkemizi, bayrağımızı, İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyoruz."

Konuşmaların ardından başlayan şampiyonada kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uşak'ta Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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