Uşakspor, yarın Altay karşısında evindeki namağlup ünvanını korumak istiyor

Uşakspor, yarın Altay karşısında evindeki namağlup ünvanını korumak istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup 6'ncı hafta mücadelesinde Altay yarın deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi, Bucaspor 1928 galibiyetinin ardından dış sahada 2'de 2 yapmayı hedeflerken evinde namağlup Uşakspor ise iç sahadaki ünvanını sürdürmek istiyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalan Altay yarın deplasmanda Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak 6'ncı hafta mücadelesini Onur Bingöl yönetecek. Ligde İzmir temsilcisi 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alıp 6 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Uşak ekibi ise aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan toplayarak 12'nci basamakta yer buldu.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bucaspor 1928 galibiyetinden sonra dış sahada 2'de 2 yapmayı; evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor ise iç sahadaki namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor.
Kaynak: DHA
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