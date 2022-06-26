Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Yakutiye ilçesindeki Buz Pateni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 65 ilden 812 sporcu katılıyor.

Şampiyona, 1 Temmuz Cuma günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda güzel maçlar izlediklerini söyledi.

Şampiyonada okul seviyesindeki çocukların mücadele ettiğini belirten Gökçe, "Boksun temelleri burada atılıyor. Dün yarışlara başladık, zevkli ve güzel maçlarımız oldu. Tartılar bitti, gündüz ve akşam seansıyla perşembe gününe kadar yarışlar devam edecek. Sonrası finallerle kapanış yapacağız." dedi.

Erzurum'da ağustos ayında Avrupa Erkekler ve Kadınlar Üst Minikler Boks Şampiyonası'nın düzenleneceği bilgisini veren Gökçe, şöyle konuştu:

"Burada finale kalan sporculardan ağırlıkla birinciler ile bazı durumlarda ikinciler Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Erkekler ve Kadınlar Üst Minikler Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Diğer sporcularımız içinden inşallah Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına yürekten inanıyorum. Yarışlara üst düzey katılımın olması, boks sporunun geleceği açısından güzel bir işaret."