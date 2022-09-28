Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak - Son Dakika
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Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak

28.09.2022 15:24

İngiltere hükümetinin vergi ve sigorta kesintileriyle ilgili yürürlüğe sokmaya hazırlandığı düzenlemeyle Premier Lig'de top koşturan futbolcuların yıllık gelirinde büyük bir artış olacak. Futbolcuların yılda yaklaşık 240 bin sterlinden fazla kazanması beklenirken, Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo ise, yıllık 1,3 milyon sterlin kazanacak.

Premier Lig'de haftada kazandığı 400 bin sterlin ile en çok kazanan oyuncu konumunda olan Cristiano Ronaldo, İngiltere hükümetinin vergi ve sigorta kesintileriyle ilgili uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni düzenlemeyle birlikte servetini katlayacak.

EN FAZLA RONALDO KAZANACAK

Haberde, haftada 400 bin sterlin kazanan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, yıllık 1,3 milyon sterlin daha fazla gelir elde edeceği okurlarla paylaşıldı.

VERGİ ORANI YÜZDE 45'DEN 40'A DÜŞÜRÜLECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, en yüksek vergi oranının yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi, haftada 75 bin, yılda ise yaklaşık 4 milyon sterlin kazanan ortalama bir Premier Lig oyuncusunun kazancını daha da artıracak.

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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak - Son Dakika
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