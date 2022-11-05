Alanyaspor'u mağlup eden Ümraniyespor'un "Behlül" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Alanyaspor'u mağlup eden Ümraniyespor'un "Behlül" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

05.11.2022 12:30

Uzun süren galibiyet hasretine Corendon Alanyaspor'u mağlup ederek son veren HangiKredi Ümraniyespor'un sosyal medya hesabından yapılan "Behlül" paylaşımı dün geceye damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Corendon Alanyaspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 21 ve 69. dakikalarda Umut Nayir ve 38. dakikada Geraldo'nun attığı golle 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibinin tek golüyse 56. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi.

RAKİBE OLAY GÖNDERME

Uzun süre sonra galibiyetle tanışan Ümraniyespor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise geceye damga vurdu. Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisinden bir kesit ile rakibine göndermede bulunan Ümraniyespor, futbol severlerin yüzlerini güldürdü.

Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyayı salladı

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Ümraniyespor resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları şunlar;

Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyayı salladı
Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyayı salladı
Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyayı salladı
Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyayı salladı
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'u mağlup eden Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor'u mağlup eden Ümraniyespor'un "Behlül" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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