Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler
Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

13.01.2026 09:16
Mesut Özil, Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe için doğru transfer olduğunu ve Galatasaray derbisinde kendisini ispat ettiğini söyledi. Guendouzi'nin hem savunma hem hücumda etkili olacağını vurgulayan Özil, Fenerbahçe kadrosunun Avrupa'da kupa kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özil, Guendouzi'nin Fenerbahçe için doğru bir transfer olduğunu söylerken, " Galatasaray'a karşı kendisini ispat etti" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'A KARŞI KENDİSİNİ İSPAT ETTİ"

Sabah Spor'a konuşan Mesut Özil, bir dönem Arsenal'de birlikte oynadığı Guendouzi'nin yeteneğine vurgu yaptı. Özil, "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de Galatasaray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi" dedi.

"FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OYUNCU"

Guendouzi'nin oyun karakterini değerlendiren Özil, Fenerbahçe'nin doğru bir hamle yaptığını belirtti. Tecrübeli isim, "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

TEDESCO DEĞERLENDİRMESİ: TAKIMA KATKISI OLUMLU

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da konuştu. Özil, "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı" sözleriyle dikkat çekti.

"BU KADRO AVRUPA'DA KUPA ALMALI"

Sarı-lacivertli takımın potansiyeline dikkat çeken Özil, Avrupa hedefinin altını çizdi. Tecrübeli yıldız, "Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar" diyerek mesaj verdi.

Matteo Guendouzi, Galatasaray, Mesut Özil, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

  • 4857Fener 4857Fener:
    30 milyon Euro’lara topçu alıyorsan Avrupa’da kupada gelebilir neden olmasın.kaliteli ayakların olursa skriniar genduzi Fred gibii 3 0 Yanıtla
