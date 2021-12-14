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VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor - Son Dakika

VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor

14.12.2021 14:18

- VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor Ankara'da düzenlenecek 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Vakıfbank, 16 Aralık Perşembe günü Kazakistan temsilcisi Altay ile karşılaşacak.

- VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor

İSTANBUL - Ankara'da düzenlenecek 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Vakıfbank, 16 Aralık Perşembe günü Kazakistan temsilcisi Altay ile karşılaşacak.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 şampiyonluğu olan ve tüm dünyada bu kupayı en çok kaldıran takım unvanının sahibi VakıfBank, rekorunu geliştirme amacıyla mücadele edeceği 2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçına Altay karşısında çıkacak.

Ankara'nın ev sahipliğinde 15-19 Aralık 2021 tarihlerinde, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada B Grubu'nda mücadele edecek olan sarı-siyahlılar 16 Aralık Perşembe saat 15.00'teki Altay mücadelesinin ardından ertesi gün 18.30'da Minas Tenis Clube ile karşılaşacak.

Neslihan Demir: "Ankara seyircisinin desteği ile umarım şampiyon olacağız"

VakıfBank'ın turnuvada mücadele etmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir, "Oyunculuk yıllarımda beni çok heyecanlandıran bir turnuvaydı. Şimdi VakıfBank menajeri olarak yine aynı heyecanı hissediyorum ve sabırsızlanıyorum. Dünyanın en iyi 6 takımı orada mücadele edecek. Kendimizi böyle bir kulvarda test etmek bizim için çok önemli. Ankara seyircisi de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Onların da desteği ile umarım Ankara'dan şampiyon olarak ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti: "Bizim formamızı gören kolay bir maç olmayacağını bilir"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti sarı-siyahlıların her turnuvaya kazanmak için katıldığını belirtirken, "Her zaman olduğu gibi bu turnuvada oynamak için çok heyecanlıyız. VakıfBank'ın bu turnuvada çok büyük bir mazisi var. Maçların Ankara'da olması da çok güzel bir durum. Şu anda Türkiye'de kadın voleybolu harika bir konumda. Her maçımızı dolu tribünler önünde oynuyoruz. Bu turnuvada dünyanın en iyileri olacak ancak VakıfBank her zaman kazanmak için oynar. Bizim formamızı gören kolay bir maç olmayacağını bilir. Ankara'da da zafere ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Melis Gürkaynak: "En büyük şansımız Ankara seyircisi önünde oynamak olacak"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın önemine değinirken, "Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle bu turnuva oynanmamıştı. Bu yıl tekrardan burada mücadele edecek olmamız bizim için ekstra bir motivasyon kaynağı olacak. Sezona 5 kupa hedefiyle başladık ve bu en önemlilerinden bir tanesi. Ankara voleybolu çok seven bir şehir ve bizim de en büyük şansımız Ankara seyircisi önünde oynamak olacak" dedi.

Zehra Güneş: "Hedefimiz her kulvarda olduğu gibi kupayı kazanmak"

VakıfBank'ın milli orta oyuncusu Zehra Güneş turnuvayla ilgili, "Bu turnuvada oynamak hepimiz için çok heyecan verici. Hedefimiz her kulvarda olduğu gibi kupayı kazanmak. Kulübümüzü ve ülkemizi temsil ediyoruz. Ara vermeden 5 gün üst üste çok üst düzey maçlar oynayacağız. Ankara'da da muhteşem bir seyirci desteği olacağına eminim. Ekran başında ve tribünde tüm sevenlerimizin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gabi: "Türkiye ve VakıfBank için yeni bir kupa kazanmak istiyoruz"

VakıfBank'ın Brezilyalı smaçörü Gabi ise, "Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı alarak başlamıştık. Ardından da yoğun bir fikstürde ligde ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde birçok maça çıktık. Elimizden geldiğince iyi bir şekilde hazırlandık. Türkiye ve VakıfBank için yeni bir kupa kazanmak istiyoruz" dedi.

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz olarak birbiriyle eşleşecek. 18 Aralık'taki yarı final mücadelelerin ardından şampiyon 19 Aralık'taki final maçıyla belli olacak.

VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor

Vakıflar Bankası, Aralık, Ankara, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahne alıyor - Son Dakika Spor


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