VakıfBank Başkanı Üstünsalih: Türk Kadın Voleyboluna Hizmetten Gurur Duyuyoruz - Son Dakika
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VakıfBank Başkanı Üstünsalih: Türk Kadın Voleyboluna Hizmetten Gurur Duyuyoruz

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'nın en önemli organizasyonunu en çok kazanan takım olarak Guinness Dünya Rekorları'na 3. kez girmeye hak kazandı.

02.09.2024 17:04
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VakıfBank Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: Türk kadın voleyboluna hizmet etmekten gururluyuz

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Türk kadın voleyboluna hizmet etmekten gururluyuz. Tüm yaş gruplarında milli takımlarımıza en çok oyuncu veren takımız. Bu sezon da 5'te 5 yaparak rekorumuzu egale edip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunu en çok kazanan takım olarak Guinness Dünya Rekorları'na 3'üncü kez girmeye hak kazandı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinliğin sonunda VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyunculardan Cansu Özbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni rekorlar kırmak arzusu içinde olduklarını aktaran Üstünsalih, "Türk kadın voleyboluna hizmet etmekten gururluyuz. Tüm yaş gruplarında milli takımlarımıza en çok oyuncu veren takımız. Bundan da gurur duyuyoruz. Yeni rekorlar kırmak arzusu içindeyiz. Bu sezon da 5'te 5 yaparak rekorumuzu egale edip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız olimpiyatlardan döndü. Bazılarının sakatlıkları vardı, iyileşiyorlar. Yeni sezona daha çok yeni başladık. Guidetti yeni yılın planlamasını yaptı. O planlar dahilinde çalışmalar sürüyor. Hocamızın belirlediği mevkilerde gerekli araştırmaları yapıp transferi bitirdik. Hocamız hangi mevkide ne gerekiyorsa bize söylüyor, biz de harfiyen yapıyoruz. Biz de ondan başarı bekliyoruz."

GIOVANNI GUIDETTI: ÖNCEKİ SEZONDAN DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, şu ifadeleri kullandı:

"Çok gururluyum. Bu takımı üst seviyede tuttuk. Bu çok büyük bir çalışmanın sonucu. Harika bir teknik ekip ve oyuncularla çalıştım. 2011'de çalışma salonumuz ve sahamız küçüktü. Şimdi salonumuz ve sahamız çok daha iyi bir seviyede. Çok heyecanlıyım. Her zaman yeni oyuncularla çalışmayı severim. Bu sezon daha önce çalışmadığım çok oyuncu var. İlk günden beri eğleniyoruz. Çok yetenekli oyuncular görüyorum. Bazı sakatlıklar var ama bunu çözmek için de zamanımız var. Önceki sezondan daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

CANSU ÖZBAY: BU BAŞARILARA ULAŞACAĞIMIZ AKLIMIZA GELMEZDİ

VakıfBank forması giyen milli oyuncu Cansu Özbay ise, "İlk geldiğimde bu başarılara ulaşacağımız aklımıza gelmezdi. Belki bu başarılar dışarıdan kolay gözüküyor ama neler yaşadığımızı ben biliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cansu, yeni sezona dair ise "Bence çok güzel bir takım olacağız. Geçen yıla göre daha genç bir kadro kurduk. Takımın enerjisi çok iyi. VakıfBank'a geldiğinizde Guidetti sizi çabuk adapte eder. Güzel bir sezon olacak" diye konuştu.

Milli voleybolcu, sakatlığına dair şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımdaki durumuma göre çok daha iyiyim. Tedavi sürecim devam ediyor. Top antrenmanlarına da yakında başlayacağım."

VakıfBank Başkanı Üstünsalih: Türk Kadın Voleyboluna Hizmetten Gurur Duyuyoruz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor VakıfBank Başkanı Üstünsalih: Türk Kadın Voleyboluna Hizmetten Gurur Duyuyoruz - Son Dakika

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