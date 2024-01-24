19:25 • •
19:18 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, İdil Başcan, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Frantti, Bahar Akbay)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya ( Derya Çayırgan, Buket Yılmaz)
Setler: 27-25, 25-20, 26-24
Süre: 82 dakika (29, 23, 30)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
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