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VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 27-25, 25-20, 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 82 dakika sürdü.

VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop\'u 3-0 yendi
24.01.2024 - 16:53,
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Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, İdil Başcan, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Frantti, Bahar Akbay)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya ( Derya Çayırgan, Buket Yılmaz)

Setler: 27-25, 25-20, 26-24

Süre: 82 dakika (29, 23, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: VakıfBank, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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