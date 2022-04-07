Vali Atay öğrencilerle top oynadı - Son Dakika
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Vali Atay öğrencilerle top oynadı

07.04.2022 10:31
Vali Atay öğrencilerle top oynadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, okul bahçesinde voleybol ve futbol oynayan gençlerin isteklerini kırmayarak onlarla birlikte top oynadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, okul bahçesinde voleybol ve futbol oynayan gençlerin isteklerini kırmayarak onlarla birlikte top oynadı.

Vali Cevdet Atay'ın eğitim kurumları ve aile ziyaretleri devam ediyor. Bahçeşehir bölgesinde çeşitli ziyaretler yapan Atay'ı, öğrenciler voleybol oynamaya davet ettiler. Öğrencilerin isteklerini kırmayan Atay, Bilgi Ortaokulunun bahçesinde ilk olarak öğrenciler ile voleybol ardından da futbol oynadı. Atay, ceketini çıkartmadan yaptığı şık hareketler ise öğrenciler tarafından alkışlandı. - DÜZCE

Vali Atay öğrencilerle top oynadı
Vali Atay öğrencilerle top oynadı

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voleybol, Futbol, Düzce, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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