Vali Çelik Engelliler Günü\'nde Dayanışma Vurgusu Yaptı

Spor

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

Protokol üyeleri, engelli bireyler ve ailelerinin yer aldığı etkinlikte, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Vali Çelik, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, onları hayatın her alanına dahil etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sizlere destek olmak ve engelleri birlikte aşmak için yanınızdayız" dedi.

Program kapsamında engelli bireylerin başarıları kutlanırken, spor ve kültürel etkinlikler de düzenlendi. Vali Çelik, etkinliklere katılan bireylerle yakından ilgilendi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar, bu anlamlı günde düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Çelik'e ve organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ