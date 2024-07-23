Spor

- Vali Davut Gül: "İnşallah madalyalarını dört gözle bekleyeceğiz"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede edecek sporcular için düzenlenen Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Kalbimizi onlara vereceğiz. Madalyalarını dört gözle bekleyeceğiz. İnşallah aynı coşkuyla karşılamayı da Allah nasip etsin" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuları uğurlamak için gerçekleşen Team Türkiye Uğurlama Töreni'ne katıldı. Davut Gül, törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul ve İstanbul Havalimanı'nın tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bugün inşallah bütün 85 milyonumuzun kalbinin attığı sporcularımızı göndereceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve spor camiasının yetkilileri ile birlikte 102 sporcumuzu göndereceğiz. Kalbimizi onlara vereceğiz. İnşallah madalyalarını dört gözle bekleyeceğiz. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah aynı coşkuyla karşılamayı da Allah nasip etsin diyoruz. Hem sporcularımız olarak hem de millet olarak zihnen hazırız. İnşallah şansımız da yaver giderse bir önceki olimpiyatların çok üzerine çıkmış oluruz. Milletimizin buna ihtiyacı var. Sizler gibi bizler de bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.