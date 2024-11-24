Van Bronckhorst: \'Şampiyonluk zor ama pes etmeyeceğim\'

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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını belirten Giovanni van Bronckhorst, "Bugün maça iyi başladık. Özellikle ilk 10 dakika istediğimiz gibiydi. Golü yedikten sonra oyuna girmedik. 3-2 yapmayı istedik, Immobile ve Rashica ile pozsiyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Duran topları iyi savunamadık, daha agresif olmalıydık. Maçtan önce dönen topların belirleyici olacağını olacak demiştik. Biz dönen topları alamadık ve sonucunda kaybettik" ifadelerini kullandı.

'PUAN KAYIPLARINDAN SONRA BUNLAR KONUŞULUR'

Beşiktaş'ın milli arada rakiplerine göre daha fazla izin yaptığı yönünde gelen bir soru üzerine Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Ben 9 senedir hocalık yapıyorum. Bu konuyla ilgili yorum duymadım. İzin konusu oyuncuları tazeleme konusudur. Feyenoord ve Rangers'ta yaptığım şeylerden farklı bir şey değil. Puan kayıplarının ardından bunlar konuşulur. Ben takımımı böyle yönetiyorum. İzinleri çok verme konusunda ben karar veriyorum. Olan şey bu."

'KİMİ KULLANDIĞIM KONUSUNDA ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Salih Uçan ve Can Keleş'i kadroda tercih etmemesi konusunda gelen bir soru üzerine van Bronckhorst, "Kimi kullandığım ya da kimi kullanmadığım konusunda artık konuşmak istemiyorum. Kararları ben veriyorum Bazen olumlu bazen olumsuz oluyor. Bizim işimiz karar vermek. Bunlar bazen takıma yararlı oluyor bazen de yararlı olmuyor" ifadelerini kullandı.

'ZAFERLER SEZON SONUNDA KAZANILIR'

Zaferlerin sezon sonunda kazanıldığını belirten Hollandalı teknik adam, "Ben daha önce çok zaferler kazandım dedim. Zaferler kazanmaya geldiğimden bahsettim. Şampiyon olmak için iyi başlangıç yapmanız gerekiyor. Hoca ve oyuncu olarak benim ne kadar zafer kazandığıma bakın. Maçlardan önce şampiyonlukla ilgili konuşamazsınız. Mart ve nisan aylarında oralarda olmak önemli. Ben sahada takımımla performans göstermek isterim. Konuşmak ile şampiyon olmak arasında fark budur. Geçtiğimiz maçlarda gerekli performansı gösteremedik. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız dedim. İyi başlamanız gerekiyor. Bu olmadığı zaman puan olarak geride kalıyorsunuz. Zaferleri sezon sonunda kazanırsınız" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLUK ZOR AMA BEN HİÇBİR ZAMAN PES ETMEM'

Şampiyonluğun zor olduğunu ancak pes etmeyeceğini ifade eden van Bronckhorst, sözlerini şöyle noktaladı:

"13 puanlık bir fark büyük fark. İstediğimiz yerde değiliz. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum olan bir konu. Sporda bazen kazanırsınız bazen zor anlar yaşarsınız. Ben de sorumluluk alıyorum. Henüz şampiyonluğun dışında değiliz. Şampiyonluk zor ama ben hiçbir zaman pes etmem. Benim doğam bu. Devam edeceğiz asla bırakmayacağız."