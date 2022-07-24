Van'da yapılan Türkiye Gençler Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Van'da yapılan Türkiye Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

24.07.2022 16:01
Van'da yapılan Türkiye Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

Van'da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası sona erdi.

Van'da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası sona erdi.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 41 ilden 330 sporcu ile teknik ekip katıldı.

Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren şampiyonada derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Gündoğdu, AA muhabirine, Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Organizasyonun kent için önemli olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Organizasyon 4 gündür devam ediyor. Herkesi spora davet ediyorum. Devletimiz spor anlamında her türlü imkanı sağlamış durumda. Dereceye giren sporculara madalyalarını verdik. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Türkiye, Edremit, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da yapılan Türkiye Gençler Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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