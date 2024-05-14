Van'da Yetenekleri Keşfedilen Kick Boksçular Milli Takıma Girmek İçin Hedefe Odaklandı - Son Dakika
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Spor

Van'da Yetenekleri Keşfedilen Kick Boksçular Milli Takıma Girmek İçin Hedefe Odaklandı

Van\'da Yetenekleri Keşfedilen Kick Boksçular Milli Takıma Girmek İçin Hedefe Odaklandı

Van'da öğretmenleri tarafından yetenekleri keşfedilerek kick boksa yönlendirilen Nisanur Berge ve Alim Yönten, Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda milli takıma girmek için yeterli puanı toplama hedefinde. Berge ve Yönten, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Antrenörleri nezaretinde yoğun antrenmanlar yapan sporcular, milli takım forması giymeyi amaçlıyor. Berge ve Yönten, başarılarıyla Van'ı Dünya Kupası'nda temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

14.05.2024 11:19
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Van'da öğretmenleri tarafından yetenekleri keşfedilerek kick boksa yönlendirilen ve Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Nisanur Berge ile Alim Yönten, Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda başarılı olarak milli takıma girmek için yeterli puanı toplama hedefinde.

Kentte yapılan yetenek taraması çalışmaları sayesinde spora kazandırılan 17 yaşındaki Nisanur Berge ile 19 yaşındaki Alim Yönten, kendilerini geliştirerek kick boks şampiyonalarında dereceler elde etti.

Son olarak 22-29 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Berge 65 kilo bayanlarda, Yönten ise 69 kilo erkeklerde ilk sırayı alarak 15-19 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Bir yandan eğitimlerini sürdüren, diğer yandan Dünya Kupası'nda başarılı olmak için antrenörleri Muhammed Hamza Kızılaslan nezaretinde günde 5 saat antrenman yapan başarılı kick boksçular, bu müsabakalardan yeterli puanı alarak milli takım forması giymeyi amaçlıyor.

Berge: "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum"

Ortaokulda girdiği yetenek taramasında keşfedildiğini belirten 17 yaşındaki Nisanur Berge, AA muhabirine, ailesinin de desteğiyle ilk etapta tekvandoya başladığını söyledi.

Daha sonra antrenörünün yönlendirmesiyle kick boksta da çalışmalara başladığını anlatan Berge, "Kick boksa başladığım ilk yılda Türkiye şampiyonu oldum ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandım. Haftanın 7 günü bazen tek bazen de çift idman yaparak, kendimi en üst düzeyde geliştirmeye çalıştım. Dünya Kupası'na gideceğim için çok mutluyum ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yönten: "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik"

Spora 6 yaşında babasının tavsiyesiyle başladığını belirten Alim Yönten, 13 yıl tekvandoyla ilgilendiğini ve birçok derece elde ettiğini aktardı.

Antrenörü Kızılaslan'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladığını anlatan Yönten, "Bu branştaki ikinci yılımda Türkiye 3'üncüsü oldum. Gayret ve azimle çalışmalarımı sürdürdüm. Ocak ayında yapılan müsabakalarda Türkiye şampiyonu oldum. O günden sonra da antrenörümüzle birlikte günde çift antrenmanla güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Günde 5 saat idman yaptık. Dünya Kupası'nda da güzel bir derece elde ederek milli formayı giyme hedefimi gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kızılaslan: "Kentimize Dünya Kupası şampiyonluğu getirmeyi hedefliyoruz"

Tekvando ve kick boks antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan, Van'da kick boksun çok yaygın olmadığını ancak bu branşta sporcu yetiştirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Kentte yetenekli sporcuların olduğunu dile getiren Kızılaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızın gelecek hedefleri için kick boks yapmalarını istedik. Bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 69 kilo erkeklerde Alim Yönten, geçen sene yenildiği rakibini bu sene finalde mağlup etti. Nisanur Berge ise ilk defa katıldığı şampiyonada 65 kilo kadınlarda şampiyon oldu. Mayıs'ın 15'inde İstanbul'da düzenlenecek Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda iki sporcumuz da milli takım sıralamasına girmek için puan yarışı verecek. Ocak ayından bu yana iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Nasip olursa kentimize Dünya Kupası şampiyonluğunu getirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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