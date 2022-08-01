Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı

01.08.2022 17:45
Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı

Van haber... Van'ın Erciş ilçesinde yaz spor etkinliği çerçevesinde 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası'nın startı verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaz spor etkinliği çerçevesinde 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası'nın startı verildi.

Çok sayıda öğrenci ve antrenörün katılımıyla Erciş Spor Salonunda başlayan turnuvada, sporcular yeteneklerini sergileyecek. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar'ın ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'nın talimatları çerçevesinde spora ve sporcuya destek olmak amacıyla 'Spor Van' projesi çerçevesinde Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle beraber 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası'nın startını bugün verdik. Burada kıymetli evlatlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Öncelikle bu güzel etkinliğin yapılmasında emeği geçen Van Valimiz Ozan Balcı,, Milletvekilimiz Abdulahat Arvas, Erciş Belediye Başkanlığına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine çok teşekkür ederiz. Biz sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turnuva, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun atışı ile başladı. - VAN

YORUMLAR
500
Trabzon'dan gelen 40 öğrenci Van'ı gezdi Trabzon'dan gelen 40 öğrenci Van'ı gezdi AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı 2023'e emin adımlarla yürümeye devam ediyor AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı 2023'e emin adımlarla yürümeye devam ediyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, gençlik, Erciş, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:52:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van spor haberleri | Erciş'te 'Mahalleler Yarışıyor Spor Turnuvası' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement