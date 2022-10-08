Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezonun ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezonun ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor

08.10.2022 10:34
Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezonun ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor

Van yerel spor haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü futbol takımı, 9 Ekim tarihinde başlayacak olan 2022-2023 yerel amatör sezonu ilk maçına hazırlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü futbol takımı, 9 Ekim tarihinde başlayacak olan 2022-2023 yerel amatör sezonu ilk maçına hazırlanıyor.

Bünyesinde barındırdığı farklı branşlarla geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Van Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü, yerel amatör A Grubu'nda mücadele edeceği yeni sezonda da mutlak şampiyonluk hedefliyor. Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Tesisleri ile İŞGEM Semt sahasında teknik sorumlular Ferhat Demir ve Mehmet Ali Gülmez önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyespor yeni sezonun ilk maçında 9 Ekim Pazar günü saat 11.00 da Oto Sanayi Sitesi sahasında Van Kartalspor'a konuk olacak. Yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarıyla hedefi olan iyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü Yönetim kurulu başkanı Fatih Sevinç, yer aldıkları her kulvarda çok çalıştıklarını, hedeflerinin olduğunu ve başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydetti. - VAN

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Kaynak: İHA

Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezonun ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezonun ilk maçında mutlak galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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