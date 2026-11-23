Vanspor FK Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bodrum Futbol Kulübü karşısında istediklerini tam anlamıyla yapamadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vanspor FK Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Milli maç arasından sonra oynadığımız ilk maç. Oyuncularımızın geldiği günden beri hep üstüne koyuyoruz; gelişen bir takım var, oyun anlamında da mücadele anlamında da. İkinci yarı 10-15 dakika oyun kontrolünü verdik. O dakikada bu seviyede yapacağın en ufak hata rakip tarafından bazen cezalandırılabiliyor. Penaltı oldu, 2-0'dan sonra oyuncularım hiç maçı bırakmadılar. 2-1'i bulduk, son dakikalarda 2-2'yi de bulabilirdik, pozisyona da girdik. Önemli olan bizim Vanspor olarak bu mücadeleyi bu oyun gücüne hep doğru çekmemiz; bu da her hafta daha iyiye gidiyor. Maçın genelinde ön tarafta istediklerimizi yaptık desek doğru söylemeyiz. İstediklerimizi tam anlamıyla yapamadık ama ona rağmen maçı alacak, puanları alacak pozisyonlar geldi mi? Geldi, değerlendiremedik. Sonuçta deplasmanda kaybettiğimiz bir maç, üzgünüz ama dediğim gibi bu takım hep gelişerek, hem mücadele gücünü hem oyununu geliştirerek devam edecek. Allah'ın izniyle cumartesi günü tekrar bir lig maçımız var, en iyi şekilde ona hazırlanacağız. Bir an önce puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Bunun için de ben oyuncularıma güveniyorum, bugünkü de gösterdikleri istek, arzu, mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum."