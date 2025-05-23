Vanspor, Elazığspor'u 4-1 ile Geçti - Son Dakika
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Spor

Vanspor, Elazığspor'u 4-1 ile Geçti

Vanspor, Elazığspor\'u 4-1 ile Geçti
23.05.2025 01:09
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Vanspor, TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Elazığspor'u 4-1 yenerek avantaj elde etti.

STAD: Atatürk Şehir Stadyumu

HAKEMLAR: Çağdaş Altay, Selim Şenöz, Arif Dilmeç, Tolga Akbaba

VANSPOR FK: Abdulsamet Damlu, Harun Kavaklıdere (Dk. 80 Hasan Bilal), Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken, Mert Örnek (Dk. 89 Ahmet Eren), Eyüp Akcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara (Dk. 80 Serkan Odabaşoğlu), Sabahattin Destici, Burak Kavlak

ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR: Mummer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, (Dk. 89 Hasan Ekici), Ercan Coşkun, Kerim Frei, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran, Yağızcan Erdem (Dk. 89 Mehmet Ablay), Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay, Fuat Bauk

GOLLER: Bekir Can Kara( Dk.25), Harun Kavaklıdere (Dk. 44), Özcan Yiğiten (Dk.48), Okan Eken (Dk.64 penaltı) (Vanspor), Maksut Taşkıran (DK.70) (Çimentaş Elazığspor)

SARI KARTLAR: E. Seçgin (Van Spor- yedek kulübesinde), Muhammet Ömer Çakı (Çimentaş Elazığspor)

KIRMIZI KART: Berşan Yavuzay (Dk.87 Çimentaş Elazığspor)

Vanspor Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final maçında evinde ağırladığı Çimentaş Elazığ Spor'u 4-1 yenerek rövanş öncesinde büyük bir avantaj sağladı. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın başlamasıyla birlikte rakip takıma karşı üstünlük sağladı. Ev sahibi takım, 25. dakikada Bekir Can Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar ilerledikçe Vanspor'un baskısı ve atakları arttı. 44. dakikada Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği golle Vanspor ilk yarı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rakip takıma karşı daha baskılı oynayan ev sahibi Van Spor, 48. dakikada Özcan Yiğiter'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Van Spor'un son golünü ise 64'üncü dakikada penaltıdan Okan Eken kaydetti. Rakip takımın tek golü ise 70. dakikada Maksut Taşkıran'dan geldi. Maç, 4-1 Van Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından sporcular ve yöneticiler, saha içinde galibiyeti kutlarken, takımlarını yalnız bırakmayan binlerce taraftar, kent merkezinde araçlarla korna çalıp galibiyeti kutladı. Halayların çekildiği kutlamalar, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu galibiyetle Vanspor, play-off rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rövanş maçında da iyi bir performans sergileyerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Vanspor, Elazığspor'u 4-1 ile Geçti - Son Dakika

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