VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak\'ın çektiği rest bomba

Trendyol Süper Lig'de 26. haftaya ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Göztepe – Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Asen Albayrak'ın VAR diyalogları ise futbol gündemine damga vurdu.

22 YIL SONRA BİR İLK

Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti. Genç hakemin bu karşılaşmadaki performansı ve özellikle VAR ile yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe'nin attığı gol sonrası VAR, pozisyon öncesinde potansiyel bir faul ihtimali nedeniyle Albayrak'ı incelemeye davet etti. Monitöre giden hakem, pozisyonu farklı açılardan izledi.

VAR ile hakem arasındaki diyalogda şu ifadeler yer aldı:

VAR: "Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum."

Hakem: "Geldim, ekran başındayım."

VAR: "Aşağı odaklan, aşağı odaklan."

Hakem: "Evet, aşağı bakıyorum."

VAR: "Tamam, izliyorsun bak şimdi."

Hakem: "Normal adımlarken görüyorum ama abi."

VAR: "Diğer açıyı da vereyim."

Hakem: "Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm."

"ÇOK BASİT" DEDİ, GOLÜ VERDİ

Pozisyonu inceleyen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen "çok basit" değerlendirmesinde bulunarak sahadaki kararını değiştirmedi ve golü geçerli saydı. Bu tutum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.