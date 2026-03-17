VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak\'ın çektiği rest bomba

17.03.2026 09:03  Güncelleme: 09:09
Süper Lig'de 26. hafta VAR kayıtları paylaşıldı. Göztepe - Alanyaspor maçını yöneten ilk kadın hakem Asen Albayrak'ın VAR diyalogları gündeme damga vurdu. Albayrak, Gol öncesi potansiyel faul ihtimaline rağmen 'çok basit' diyerek kararını değiştirmemesi geniş yankı buldu.

22 YIL SONRA BİR İLK

Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti. Genç hakemin bu karşılaşmadaki performansı ve özellikle VAR ile yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe'nin attığı gol sonrası VAR, pozisyon öncesinde potansiyel bir faul ihtimali nedeniyle Albayrak'ı incelemeye davet etti. Monitöre giden hakem, pozisyonu farklı açılardan izledi.

VAR ile hakem arasındaki diyalogda şu ifadeler yer aldı:

VAR: "Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum."

Hakem: "Geldim, ekran başındayım."

VAR: "Aşağı odaklan, aşağı odaklan."

Hakem: "Evet, aşağı bakıyorum."

VAR: "Tamam, izliyorsun bak şimdi."

Hakem: "Normal adımlarken görüyorum ama abi."

VAR: "Diğer açıyı da vereyim."

Hakem: "Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm."

"ÇOK BASİT" DEDİ, GOLÜ VERDİ

Pozisyonu inceleyen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen "çok basit" değerlendirmesinde bulunarak sahadaki kararını değiştirmedi ve golü geçerli saydı. Bu tutum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Spor, Son Dakika

    Yorumlar (6)

  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    Helal sana Türk kadını 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    fenere penaltı vermez bu o yüzden maç vermeyin buna 5 4 Yanıtla
    00349200 00349200:
    size hiç gelmesin o zaman 2 0
  • Bilişim Hurda Bilişim Hurda:
    futbolun basketbol kuralları ile yönetilmeyeceğini bilen bir hakem geldi Çok şükür 5 0 Yanıtla
  • 8585kk 8585kk:
    helal olsun sana tebrik ederim maçı bnde izledim oyle pozisyonlar bnlerce kez oluyo. vlla yine bu sistemi heryerde oldugu gibi kadinlarimz degiştrecek...baş taçımizsbzzz.. 1 1 Yanıtla
  • 23Kartal 23Kartal:
    Sol ayağı ,rakibin sağ ayağına bariz kontrolsüz vuruyor.Şiddetin azı çoğu olmaz.Yanlış karar.Bu arada VAR ilk defa doğru yerde giriş yapmış .Ama sonuç yine Hüsran 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
