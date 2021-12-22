VavaCars Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçından notlar

-Zeki Murat Göle'den 6 değişiklik

-Pelkas ve Valencia 6 maç sonra 11'de

-Sarı-lacivertlilerde 5 eksik- Volkan Demirel eski takımına karşı-Karagümrük'te tek değişiklik

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekip, teknik sorumlu Zeki Murat Göle ile sahaya çıktı. Göle, ligin 17'nci haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinin 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi ve Berisha'nın yerlerine; Nazım, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia görev aldı. Zeki Murat Göle, Karagrüm mücadelesine şu 11'le çıktı: "Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia"PELKAS VE VALENCİA 6 MAÇ SONRA 11'DESarı-lacivertli ekipte Pelkas, 6 maç sonra 11'de yer aldı. Yunan oyuncu, ligde en son 11'inci haftada oynanan Konyaspor maçında 11'de forma giyen Yunan oyuncu, sonraki hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Pelkas, sonraki 5 maçta ise kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Fenerbahçe'de bir diğer oyuncu Enner Valencia da 6 maç sonra 11'de görev aldı. Lig'in 11'inci haftasındaki Konyaspor maçında 11'de yer alan Valencia, sonraki 5 mücadelelerde sakatlığı sebebiyle görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş derbisinde ise oyuna sonradan girerek 1 dakika süre aldı.SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİKFenerbahçe, Karagümrük karşılaşmasına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; kaleci Altay, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları, Tisserand gribal enfeksiyonu, Meyer ise hoca tercihi ile görev alamadı.SERDAR DURSUN TEZAHÜRATLARIVavaCars Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Serdar Dursun'u tribünlere çağırdı. Tecrübeli futbolcu ise tribünlere giderek taraftarları alkışladı.VOLKAN DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞIVavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımına karşı ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'nin kalecini 17 yıl boyunca koruyan Volkan Demirel, geride kalan 2 sezonda yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli ekipte görev almıştı. Farioli'nin ayrılmasının ardından göreve getirilen Volkan Demirel, Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı ilk maçında görev aldı.KARAGÜMRÜK'TE TEK DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Demirel, Salibur'u yedek soyundururken yerine Pesic'e forma verdi. Volkan Demirel, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Hedenstad, Pesic, A. Uğur, B. Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci, Karamoh."