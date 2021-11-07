VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından notlar

Fatih Terim'den 3 değişiklikÖmer Bayram ligde ilk kez 11'deBabel ve Emre Kılınç ilk 11'e geri döndüGalatasaray'da 2 eksikFarioli'den 3 değişiklikJimmy Durmaz eski takımına karşı ilk 11'de, Emre Mor yedekMedhi Benatia 4 maç sonra kadrodaSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in...

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