Ve yeni sezonun ilk bombası patlıyor! Galatasaray\'da Amadou Onana sürprizi

28.03.2026 13:25
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa'nın 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor. Onana'nın piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de 31 maçta forma giyen ve 2 gol atan Onana, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir profil çiziyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa forması giyen Amadou Onana için harekete geçti.

GALATASARAY DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 24 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana ile ilgileniyor. Yönetimin, sezon sonunda oyuncu için resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi.

OKAN BURUK'UN SİSTEMİNE UYGUN

1.95 boyundaki Onana, orta sahada 6 numara pozisyonunda görev yapıyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve savunma katkısıyla öne çıkan oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sistemine uygun bir profil çizdiği belirtiliyor.

45 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Aston Villa ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu durum transferin zorluk derecesini artırıyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Premier Lig'de 31 resmi maçta forma giyen Onana, 2 gol kaydetti. Toplamda 2 bin 203 dakika sahada kalan oyuncu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

MANU DA TAKİPTE

Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da Belçikalı oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Bu durum transfer yarışını kızıştırabilir.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Defansif orta saha pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Onana, fiziksel avantajı ve çok yönlülüğüyle ön plana çıkıyor.

KUPA HASRETİ SÜRÜYOR

Belçika Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncu, uluslararası tecrübe kazanmasına rağmen kulüp kariyerinde henüz kupa sevinci yaşayamadı.

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
