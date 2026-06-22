Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı

22.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların oyuncu ve ailesiyle anlaşma sağladığı, gözlerin şimdi Eintracht Frankfurt ile yapılacak görüşmelere çevrildiği öne sürüldü.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli hedeflerinden biri Can Uzun oldu. Sarı-kırmızılı teknik adamın uzun süredir genç yıldızı kadrosunda görmek istediği ve transfer için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.

EN BÜYÜK ENGEL FRANKFURT

Transfer sürecindeki en büyük engelin ise Eintracht Frankfurt olduğu ifade edildi. Alman kulübünün, Can Uzun'un sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini görüşmelerde sık sık gündeme getirdiği ve pazarlıkları zorlaştırdığı öne sürüldü.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı

DÜNYA KUPASI SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından transfer görüşmelerinin hız kazandığı iddia edildi. Galatasaray yönetiminin bu süreçte Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sıklaştırdığı ve genç oyuncunun yakın çevresini İstanbul projesine ikna ettiği öne sürüldü.

CAN UZUN'DAN FRANKFURT'A TALEP

İddialara göre 20 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kulübüyle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı

OSIMHEN'LE YAN YANA PLANLANIYOR

Galatasaray cephesinde Can Uzun'un transferindeki en önemli etkenlerden biri de hücumdaki çok yönlü yapısı.

Hem ikinci forvet hem de kanat pozisyonlarında görev yapabilen genç yıldızın, Victor Osimhen ile birlikte sarı-kırmızılı hücum hattının önemli parçalarından biri olması planlanıyor.

GÖZLER RESMİ GÖRÜŞMELERDE 

Oyuncu tarafıyla önemli mesafe kat ettiği belirtilen Galatasaray'ın, transferi sonuçlandırabilmek için Eintracht Frankfurt ile orta yolu bulması gerekiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

Galatasaray, Milli Takım, Frankfurt, Can Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu "Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
09:08
Satır satır açıklama yaptı Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
08:49
Sen ne yaptın öyle Muslera Dünya Kupası’nda geceye damga vuran iki büyük hata
Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
17:16
Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:31:03. #7.12#
SON DAKİKA: Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.