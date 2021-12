- Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ana sponsoru oldu

İSTANBUL - Daha önce Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun co-sponsoru ve Ritmik Dal ana sponsoru olan Vestel, tüm cimnastik alt ana dallarının kadınlar ve erkeklerde sponsoru oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Vestel arasında Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun alt ana dallarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşma, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Basın toplantısına Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak katılım gösterdi. İlk olarak açıklamalarda bulunan Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, spor sponsorluklarında sürdürülebilir olmak istediklerini ifade ederek, "Vestel olarak biz bunu en son voleybol iş birliğimizde göstermiştik. Şimdi de Türkiye Cimnastik Federasyonu ile benzer bir yola çıktık. Ritmik Dal sponsorluğu ile başladığımız birlikteliğimizi büyüterek federasyonumuzun ana sponsoru olduk. İlk basın toplantımızda şunları ifade etmiştim; umut vaat eden, geleceği parlak, başarılı, genç sporcularımızla tüm camiaya dokunmak istiyoruz. İşte şu an gerçek anlamda tüm camiaya dokunabilme fırsatını bize sağladığı için Sayın Çelen'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Suat Bey'in yönetiminde Türkiye'de cinmastik büyük aşama kaydetti ancak çok daha fazla potansiyele sahip bir dal. Gençlerimiz başarılarına başarılar katıyor. Biz de bu başarılarda onların yanında, onlara her zaman destek olmak istiyoruz. El ele cimnastiği Türkiye'de olması gereken yere getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Suat Çelen: "Bu iş birliği ile çok başarıya imza atacağız"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Vestel'in Türk sporuna verdiği desteği bildiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 1 yıl önce bir sponsorluk görüşmesi yaptığımızda ritmik cimnastik milli takımımızın ana sponsoru Türkiye Cinmnastik Federasyonu'nun da co-sponsor şeklinde bir anlaşmamız olmuştu. Bu süreçte hem Vestel bizi tanıdı, bu arada Türkiye de bizi tanımaya başladı. Cimnastik, tüm branşların temeli olsa da birbirinden keskin ayrılan branşlar. Federasyonu büyütmeye, kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Branşlarımızın en büyük eksiği madalya alan sporcularımızı tanıtmak. Tanıtma noktasında güçlük çekiyoruz. Vestel'in tanıtım noktasındaki katkısı çok önemli. Bir araya geldik ve cimnastiğin ana sponsoru olsun dedik. Bu sponsorluğu sadece TCF ile yapılan sponsorluk olarak görmüyoruz. Biz kendimizi tüm federasyonların sporcu fabrikası gibi altyapı oluşturan bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişi ve özellikle Avrupa, dünya ve Olimpiyat Oyunları'nda alınan madalyalar, cimnastiğin 12 ilden 81 ile yayılması, 600 sporcudan 25 bine çıkması, bin 200 lisanslı sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya ulaşması ne kadar büyüdüğümüzün birer göstergesi. Türk cimnastiğinin hedefi, şu an bulunduğumuz 81 ilin ilçelerine de yayılmak. İsteğimiz sporcu sayılarımızı milyonlara çıkarmak. Bu bağlamda Vestel'in sponsorluğu ve desteğinin Türkiye'nin her iline her köşesine yayılmamız için çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu güzel iş birliğimizle birlikte daha çok başarıya imza atacağımıza şüphem yok" şeklinde konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı: " Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz Türk kadınının gücünü göstermekti"

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da bireysel sporcular için sponsorlukların önemli olduğunu aktararak, "Bundan dolayı Vestel'e teşekkür ediyorum. Bugün kıymetli toplantıda sporun birleştirici gücünden bahsedildi. Dünya şampiyonası yolunda en büyük hedefimiz Türk kadınının gücünü orada göstermekti. Ülkemizde kadın cinayetlerinin olduğu dönemlerde bu tarz başarılar yakalamak çok önemli. Antrenörlerimiz, federasyon başkanımız tüm bu süreçte yanımızda oldular. Hepsine çok teşekkür ederim" değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Çolak: "Başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Jimnastik sporunun en zor sporlardan bir tanesi olduğuna değinen Dünya Şampiyonu sporcu İbrahim Çolak, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Cimnastik, bütün sporların temelini oluşturuyor. Birçok ülkede kabul görülen bir şey ve en zor sporlardan biri. Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaştık. Son olarak da olimpiyat madalyası kazandık. Bunlar çok çalışarak elde edebileceğimiz başarılar. Bunu devam ettirmeyi çok istiyoruz. Bizden sonrakilerin de devam edebilmesini çok istiyoruz. Bu sponsorlukta Vestel ailesi maddi manevi açıdan önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Çok teşekkür ederim."

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise Türkiye'de büyük başarılar getirebilecek potansiyelde sporcular olduğunu vurgulayarak, "Biz de onları desteklemeye çalışıyoruz. Her zaman 'Vestel'le Olur, Neden Olmasın?' diyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile genişlettiğimiz sözleşmemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.