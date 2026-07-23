Vezirköprü'de Offroad Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Vezirköprü'de Offroad Şampiyonası Başlıyor

Vezirköprü\'de Offroad Şampiyonası Başlıyor
23.07.2026 20:12
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türkiye Offroad Şampiyonası 4. ayak, 24-26 Temmuz'da düzenleniyor.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı başlıyor. 3 gün boyunca sürecek şampiyonada 42 sporcu yarışacak.

Vezirköprü ilçesinde 24-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek offroad şampiyonasının lansmanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) organizasyonunda gerçekleştirilecek olan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4'üncü Ayak - 16'ncı Samsun Vezirköprü Yarışlarına 17 ilden 15 spor kulübü, 21 araç ve 42 sporcu katılacak. Lansmana Samsun Vali Yardımcı Vekili Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, SAMOSK Başkanı Veli Küçüker, TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz ve sporcular katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "2 gün önce Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin 36'ncısının açılışını yaptık. Bugün Bafra'da Kapıkaya Festivali'nin açılışı yapıldı. Yarın ve hafta sonu da Vezirköprümüzde offroad'un açılışı ve finalleri yapılacak. Yani bu şehrin her ilçesinde sanatın, kültürün ve sporun bir izini görmek ve bunun heyecanını yaşamak mümkün. Dünyanın buluşma noktası Samsun diyerek uluslararası organizasyonu yaparken sporcuların buluşma noktası, offroadcuların buluşma noktası Vezirköprü diyoruz. Vezirköprü'nün tarihini, güzelliklerini, Vezirköprü'nün sahip olduğu kültürel değerleri geleceğe taşıyoruz" dedi.

Şampiyonaya önem verdiklerini ifade eden Samsun Vali Yardımcı Vekili Enver Hakan Zengince, "Milli mücadelenin şehri bağımsızlık ateşinin yakıldığı Samsunumuzda PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun Vezirköprü yarışlarının yapılmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu organizasyona önem veriyoruz. Yapılacak olan bu organizasyonun Vezirköprü'müzün tarihine, tabiatına, doğasına ve kültürüne katkılar sağlamasını diliyor, aynı zamanda bu organizasyonu Samsunumuzun ve bölgemizin turizm ve kültürüne katkılar sağlamasını diliyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz ve sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Vezirköprü, Etkinlik, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vezirköprü'de Offroad Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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