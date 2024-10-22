Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

OSIMHEN DE 30 KİŞİLİK LİSTEDE

IFFHS'nin düzenlediği dünyanın en iyi futbolcusu ödülünde 2024 yılının adayları belli oldu. 30 kişilik aday listesinde Victor Osimhen de yer aldı. İşte aday listesi;

Erling Haaland

Jude Bellingham

Kylian Mbappe

Phil Foden

Bukayo Saka

Florian Wirtz

Jamal Musiala

Rodri

Lamine Yamal

Declan Rice

Cole Palmer

Harry Kane

Martin Odegaard

William Saliba

Ruben Dias

Nico Williams

Toni Kroos

Dani Olmo

Dani Carvajal

Fabian Ruiz

Cody Gakpo

Vinicius Junior

Federico Valverde

Rodrygo

Lautaro Martinez

Victor Osimhen

James Rodriguez

Ademola Lookman

Akram Afif

Alphonso Davies

RÖVEŞATASI DÜNYAYI SALLADI

Son oynanan Antalyaspor maçında sansasyonel bir gol atan Osimhen, röveşatasıyla hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Öte yandan Nijeryalı forvet, 2.32 metre yüksekliğe çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki kariyeri rüya gibi başladı. Osimhen, Cimbom ile4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.