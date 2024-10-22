Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Geniş Video İzle

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i 2024 yılında dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterdi.

22.10.2024 15:44  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

OSIMHEN DE 30 KİŞİLİK LİSTEDE

IFFHS'nin düzenlediği dünyanın en iyi futbolcusu ödülünde 2024 yılının adayları belli oldu. 30 kişilik aday listesinde Victor Osimhen de yer aldı. İşte aday listesi;

  • Erling Haaland
  • Jude Bellingham
  • Kylian Mbappe
  • Phil Foden
  • Bukayo Saka
  • Florian Wirtz
  • Jamal Musiala
  • Rodri
  • Lamine Yamal
  • Declan Rice
  • Cole Palmer
  • Harry Kane
  • Martin Odegaard
  • William Saliba
  • Ruben Dias
  • Nico Williams
  • Toni Kroos
  • Dani Olmo
  • Dani Carvajal
  • Fabian Ruiz
  • Cody Gakpo
  • Vinicius Junior
  • Federico Valverde
  • Rodrygo
  • Lautaro Martinez
  • Victor Osimhen
  • James Rodriguez
  • Ademola Lookman
  • Akram Afif
  • Alphonso Davies

RÖVEŞATASI DÜNYAYI SALLADI

Son oynanan Antalyaspor maçında sansasyonel bir gol atan Osimhen, röveşatasıyla hem Türkiye hem de dünya gündemine oturmuştu. Öte yandan Nijeryalı forvet, 2.32 metre yüksekliğe çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı. 25 yaşındaki golcü, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki kariyeri rüya gibi başladı. Osimhen, Cimbom ile4'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıktı. 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Victor Osimhen, Galatasaray, Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ferhat eser:
    şiiiiiişirrrrrrrrr balon sönmesinn 5sarayın kiralık balonu bu hafta Baban BEŞİKTAŞA selam duracaksın sende tadacaksın mağlubiyeti GELİYORUZ 21 97 Yanıtla
  • ferhat eser:
    zlatan ibrahimovicin ingiltereye 45 metreden attığı röveşata golünün üstüne gol varsa gelin anlatın bunlar daha dünkü çömez 13 34 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Hadi kıskanın kuşlar 35 9 Yanıtla
  • Alpi:
    TANGALI KLÜBÜN PENALTICISI NİYE GÖSTERİLMEDİ …:)))) 19 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alpi tanganı parkta unutmuşsun yine güvenliğe bırakmışlar lolipop seni 2 14 Yanıtla
  • sezai duran:
    Ne alaka keskel alaka ben adını bile yeni duydum balon gs satarken para kazanmak istiyor yemezler 0 14 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Saçmalık 5 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    sezai denen armut. Oyuncu Napoli'nin oyuncusu. Galatasaray nasıl satsın. 9 0 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Alpi taksim tro üyesi sanirim 2 4 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    sowEŞATA 0 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.