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Vincenzo Montella: "Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez" - Son Dakika

Vincenzo Montella: "Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez"

17.11.2021 17:17

- Vincenzo Montella: "Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Altay takımı kaliteli olduklarını gösterdi" "İyi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum" Adana Demirsporlu futbolcu Matias Vargas: "Adana Demirspor taraftarı Arjantin...

- Vincenzo Montella: "Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella:

"Altay takımı kaliteli olduklarını gösterdi"

"İyi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum"

Adana Demirsporlu futbolcu Matias Vargas:

"Adana Demirspor taraftarı Arjantin taraftar topluluklarına çok benziyor"

Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda:

"Sahanın dışında olmak beni çıldırtıyor"

ADANA - Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda play-off'a kalan A Milli Takım ile ilgili, "Ben İtalyanım, umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez" dedi. Altay'ın kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Montella, "İlk 7 maçta 5 galibiyet aldılar. Son 5 maçtır kazanamıyorlar. Kazanmak istedikleri için dengelerini bozabilirler. O yüzden bizim kendi hazırlığımızı yaparak oraya gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ligde 16 puanla 10. sırada bulunan mavi-lacivertli ekip, deplasmanda pazar günü karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Altay maçının öneminden bahsederek, "Bu arada dinlenme fırsatımız oldu. Milli oyuncularımız geri döndü ve tekrardan hazırlıklara başladık. Maça olan yaklaşımımız çok çok önemli. İyi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez"

A Milli Takım'ın maçını izlediğini ve beğendiğini belirten Montella, "Türkiye Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. İtalya da play-off'a kaldı. Umarım 2 takım da play-off'tan gruplara kalma şansını elde eder. İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü çok muazzam bir hoca. Ben buna eminim ki, play-off'tan çıkıp bizi Dünya Kupası'na götürecek. Ben İtalyanım, umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez" ifadelerini kullandı.

"Türkiye diğer ülkelere göre daha farklı"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yabancı kuralına gösterdiği tepkiye de değinen Vincenzo Montella, "Aslında federasyonunun koyduğu bir kural. İster istemez kabul etmek zorundasınız. Türkiye diğer ülkelere göre daha farklı. Baktığınızda İtalya'da böyle bir kural yok. Hem hocanın hem de kulübün işi daha kolay" dedi.

"Deplasman performansı iyi"

Adana Demirspor'un deplasman performansını beğendiğini kaydeden Montella, "İlk maçımızı saymazsak deplasmanda iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Son oynadığımız deplasman maçı da hiç fena değildi. Rakibinde gücünü hesap etmek ve ona göre hazırlanmak lazım" şeklinde konuştu.

"Kaliteli olduklarını gösterdiler"

Ligde karşılaşacakları Altay'ı da değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, daha sonra şunları söyledi:

"Altay takımı kaliteli olduğunu gösterdi. İlk 7 maçta 5 galibiyet aldılar. Son 5 maçtır kazanamıyorlar. Böyle rakipler bu tarz periyotlardan sonra kazanmak isteyecektir. Aslında bizim için de avantaj olabilir. Kazanmak istedikleri için dengelerini bozabilirler. O yüzden bizim kendi hazırlığımızı yaparak oraya gitmemiz gerekiyor."

Matias Vargas: "Burada olmam çok mutluluk verici"

Mavi-lacivertli ekibin kanat oyuncularından Matias Vargas ise Adana'yı çok sevdiğini, Adana Demirspor taraftarının da Arjantin taraftar topluluğuna benzediğini söyledi. Vargas, "Türkiye ligi çok büyük bir lig. Gelişmek için çok çabalayan bir lig. Dünya çapınca olmaya çalışan bir lig. Benim tek hedefin Pazar gün ki maçı kazanmak. Her hafta adım adım ilerleyerek gidiyorum. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Burada olmam çok mutluluk verici. Adana Demirspor taraftarı Arjantin taraftar topluluklarına çok benziyor. Uzun bir süre biz seyircisiz oynadık. Seyircili maçlar başladığında onların tutkuları beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Belhanda: "Forma verildiği taktirde oynayacağım"

Takımın golcülerinden Younes Belhanda ise Altay maçına hazırlandıklarını vurgulayarak, "Aldığımız galibiyet çok önemliydi. Önümüzde zorlu bir mücadele var. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Ligi üst sıralarda bitirebilmemiz ve bir önceki galibiyetimizi önemli kılabilmemiz için kazanmamız gerek. Sakatlığım konusunda şu an kendimi iyi hissediyorum. Forma verildiği taktirde oynayacağım" dedi.

"Sahada olmayı istiyorum"

Sahanın dışında olmayı hiç istemediğini aktaran Belhanda, "Sahanın dışında olmak beni çıldırtıyor. Sahada olmayı istiyorum. Arkadaşlarım, taraftarlar beni özledi biliyorum. Ben de sahada olmayı özledim. Bu benim işim ve bundan keyif alıyorum. Her defasında sahada olmak istiyorum ve sahada yerimi alacağım" diye konuştu.

Vincenzo Montella: Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez
Vincenzo Montella: Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez
Vincenzo Montella: Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez
Vincenzo Montella: Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez
Vincenzo Montella: Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez
Vincenzo Montella: Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez

Vincenzo Montella, Türkiye, İtalya, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vincenzo Montella: "Umarım Türkiye ve İtalya aynı gruba düşmez" - Son Dakika
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