Fenerbahçe\'yi eleyen Pereira\'nın Nottingham Forest\'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Nottingham Forest ile Midtjylland karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Midtjylland, 1-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, karşılaşmada Midtjylland'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Gue-Sung Cho kaydetti. Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, karşılaşmaya 11'de başladı ve 57 dakika süre aldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Vitor Pereira'nın öğrencilerine tur için en az 2 farklı galibiyet gerekecek.
