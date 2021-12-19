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Vitor Pereira: "Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz" - Son Dakika

Vitor Pereira: "Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz"

19.12.2021 22:12

- Vitor Pereira: "Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: "Burada olmaktan dolayı gururluyum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2'lik Beşiktaş beraberliğinin ardından önlerindeki periyotta kayıpları telafi etmek istediklerini...

- Vitor Pereira: "Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira:

"Burada olmaktan dolayı gururluyum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2'lik Beşiktaş beraberliğinin ardından önlerindeki periyotta kayıpları telafi etmek istediklerini ifade ederken, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularının her şeyi denediğini ifade ederek, "Oyuncularım savaştılar, koştular, kazanmak için. İki iyi takımın mücadelesiydi. Bütün hafta boyunca iyi bir şekilde çalıştık ve takımda birlik havası vardı. Bu galibiyeti başkanımıza sunmak istiyorduk. Başkanımız çünkü her şeyin en iyisini hak ediyor, taraftarımızda öyle. Onlara da hediye etmek istiyorduk. Sahada kazanmak için her şeyi yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Yapmamız gereken çalışıp önümüzdeki periyotta bu kayıpları telafi etmek" dedi.

"Burada olmaktan dolayı gururluyum"

Kendisi hakkında çıkan başka takımlarla ilgili görüşmeleri iddiasına cevap veren Portekizli teknik adam, "Gerçekten birlik olmuş bir takım gördüm, taraftarı, hocası ve başkanı için. Taraftarın odağının etkilendiğini düşünmüyorum. Spekülasyonlar yapılabilir ama ben umursamıyorum. Burada olmaktan dolayı gururluyum ve konuşulduğunu umursamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor"

Taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etmesine yönelik sorulan soruya cevap veren Pereira, "Öncelikle yapmamız gereken şey çalışmalara devam edip puanları telafi etmek. Yarın önümüzdeki maça odaklanacağız. Birlik olmamız gerekiyor. Takımda bir birlik havası var. Puan farkını kapatmak istiyoruz ama futbolda her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Başkanımız bizi her zaman destekledi, bize yardım etti ve en iyi şartları bize sundu. Taraftarın duygularını kabul etmemiz gerekiyor. Tutkulu bir taraftarımız var, bu tepkileri doğal olarak anlamamız gerekiyor ama bizimde onlar için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Kazanmış olsaydık a, b ve c oyuncusu oynasaydı yorumu olmazdı"

Oyuncuların performansına değinen Vitor Pereira, "Maçtan önce de belirttiğim gibi Mert Hakan gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Ruhuyla oynuyor ama o bir sakatlıktan geldi. Yeni döndükten sonraki zamanlarda fiziksel durum aynı seviyede olmuyor. Fizik seviyesi en iyi seviyede değil. Bugün oyuna girdiğinde takımına yardım etmek için en iyisini yaptı. İrfan cezalıydı ve bu periyotun ilk günlerinde antrenman yapamadı bileğindeki problemden. Onun yerine oynayan Rossi çok iyi bir performans sergilemişti. Bugün oynayan herkes çok çalıştı benim için oyunun sonucun bu şekilde değerlendirmesine saygı duyarım. Gerçekten iyi oynadığımız düşünüyorum. Mert ve İrfan takıma yardım ettiler. Sosa konusunda biz ilk 11'e karar verirken antrenmanlarda günlük olarak oyuncuları görme fırsatı oluyor ve olabilecek en iyi 11'i sahaya sürüyoruz. Bize göre maça çıkabilecek en iyi 11 buydu. Kazanmış olsaydık a, b ve c oyuncusu oynasaydı yorumu olmazdı. Bizde tercih yaparken en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Szalai çabuk bir futbolcu"

Attila Szalai'nin gerçekten çok çabuk bir futbolcu olduğunu söyleyen Pereira, "Ferdi bir sakatlık yaşadı. Çözüm bulmamızı gerekiyordu ve onun atak defans yapabilecek kapasitede olması sebebiyle böyle tercihte bulunduk. Bu tercihten dolayı berabere kalmadık" şeklinde konuştu.

Vitor Pereira: Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz
Vitor Pereira: Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz
Vitor Pereira: Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz
Vitor Pereira: Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: 'Önümüzdeki periyotta kayıpları telafi etmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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