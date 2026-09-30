Vlahovic, Beşiktaş\'ın Kocaelispor maçı hazırlığında takımdan ayrı çalıştı

Vlahovic, Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı hazırlığında takımdan ayrı çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Kocaelispor ile Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı maçın hazırlığına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda Dusan Vlahovic takımdan ayrı sahaya dönüş çalışması yaptı.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarım saha şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan Sırp santrfor Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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