Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı - Son Dakika
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Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı

28.02.2022 15:22
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Maçları" Sivas'ta başladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Maçları" Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen maçlara Bursa Karacabey Belediyesi, Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler, Konya Pema Koleji, Gaziantep Gençlikspor, Mersin Kılıç Silifke İdman Yurdu, Osmaniye İstiklal Orta Okulu, İstanbul Okyanus Koleji ve 1955 Batman Belediyesi takımları katılıyor.

Bursa Karacabey Belediyespor ile Gaziantep Spor Kulübü arasında gerçekleşen müsabakayı Sivas Valisi Salih Ayhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, takip ederek takımlara başarılar diledi.

Voleybol maçlarının finalleri 5-7 Mart'ta oynanacak. Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar ise finallere gitmeye hak kazanacak. - SİVAS

Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final maçları Sivas'ta başladı - Son Dakika


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