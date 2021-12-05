Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Oğulcan Yatgın ( Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, İzzet Ünver)
Setler: 25-22, 22-25, 20-25, 17-25
Süre: 119 dakika (32, 32, 30, 25)
AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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