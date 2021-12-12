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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.12.2021 17:05
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Bahtiyar ÇelikTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burhan...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bahtiyar Çelik

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Kaan Bülbül)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burhan Zorluer, Graciano, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Efe Er, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)

Setler: 25-22, 25-19, 25-19

Süre: 86 dakika (33, 27, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Semih Çelik, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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