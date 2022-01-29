Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Mustafa Demir
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Wendt)
Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koç, Hernandez, Efe Bayram ( Volkan Döne, Caner Ergül, Vigrass, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)
Setler: 17-25, 22-25, 20-25
Süre: 86 dakika (26, 30, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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