Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Krauchuk, Radke, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov ( Ahmet Karataş, Serhat Uzun, Efe Er, Umut Özdemir)
Setler: 25-21, 19-25, 21-25, 25-21,19-21
Süre: 148 dakika (28, 26, 30, 33,31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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