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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

04.02.2022 20:21
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: İsmail Yıldırım, Fatih YaylaYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Krauchuk, Radke, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun,...

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Krauchuk, Radke, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Bahov ( Ahmet Karataş, Serhat Uzun, Efe Er, Umut Özdemir)

Setler: 25-21, 19-25, 21-25, 25-21,19-21

Süre: 148 dakika (28, 26, 30, 33,31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-2 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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