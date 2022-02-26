Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26.02.2022 17:32
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Erhan AlparslanZiraat Bankkart: Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin (Volkan Döne,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin ( Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Vucicevic)

Setler: 18-25, 19-25, 25-18, 18-25

Süre: 116 dakika (26, 32, 29, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak

Halil İbrahim Yücel, Volkan Döne, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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