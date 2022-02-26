Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Saxton, Selçuk Keskin ( Volkan Döne, Caner Ergül, Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Vucicevic)
Setler: 18-25, 19-25, 25-18, 18-25
Süre: 116 dakika (26, 32, 29, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan başkent derbisinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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