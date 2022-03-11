Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

11.03.2022 17:51
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Tuncay Kandemir, Sema KayıkçıYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos...

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)

Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos (Selçuk Keskin, Caner Ergül, Volkan Döne, Abdullah Çam)

Setler: 15-25, 21-25, 27-29

Süre: 91 dakika (23, 32, 36)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.

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Efeler Ligi, Onur Kurt, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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