Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır

19.09.2022 18:18

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda Moldova temsilcisi DORD Chisina ile yarın ve Kosova'nın KV Peja takımıyla da 21 Eylül Çarşamba günü yapacağı müsabakaların hazırlıklarını tamamladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda Moldova temsilcisi DORD Chisina ile yarın ve Kosova'nın KV Peja takımıyla da 21 Eylül Çarşamba günü yapacağı müsabakaların hazırlıklarını tamamladı.

Geçen sezon Efeler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Avrupa'ya gitmeye hak kazanan Cizre Belediyespor, Şırnak Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te DORD Chisina ile çarşamba günü de saat 13.00'te KV Peja takımıyla karşılaşacak.

Takımın antrenörlerinden Cenk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aylık sürede en iyi şekilde hem lige hem Avrupa kupası maçlarına hazırlandıklarını, Balkan Kupası'ndaki 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, fiziksel ve mental açıdan maçlara hazır olduklarını vurgulayarak, "İnşallah bu kupayı taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Balkan Kupası'nı oynamamız hem bölge hem de Cizre açsından çok önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.

Oyunculardan Burak Kamçı da yeni sezona ve Avrupa maçlarına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Balkan Kupası'nda yarın Moldova ekibi ile çarşamba günü de Kosova temsilcisi ile maçımız var. Bu maçları alıp Challenge Kupası'na katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

voleybol, Moldova, Kosova, Şırnak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement