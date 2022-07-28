Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül , AA muhabirine, geçen sezon takımın Efeler Ligi'ne yükselmesinde büyük katkıları olan takım kaptanı Berkan Bozan, pasör Boğaçhan Zambak, smaçör İsmail Koçak ve orta oyuncu Turgut Lelik ile yola devam kararı aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor Erkek Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

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